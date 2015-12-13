У Варшаві відбувся Марш свободи і солідарності, приурочений до роковин введення в Польщі воєнного стану

У марші, організованому правлячою партією «Право і справедливість», за оцінками влади, взяли участь близько 15 тис. осіб. повідомляє Польське радіо.

Люди несли біло-червоні прапори і транспаранти, на яких, зокрема, було написано: «Президенте, ми з тобою», «Ми хочемо декомунізації судів та суспільних засобів масової інформації», «Смоленськ – чи все відповідно до процедур?».

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На марші виступив голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський.

3 грудня 1981 року у Польщі було оголошено воєнний стан. Комуністична влада обґрунтувала своє рішення економічними проблемами країни та загрозою втручання з боку Радянського Союзу. Реальною метою введення воєнного стану була боротьба влади з опозиційним профспілковим рухом «Солідарність», котрий на початку 80-х років здобув значну популярність.

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Протягом 2,5 років дії воєнного стану, до 22 липня 1983 року, піддали переслідуванням близько 5 тисяч поляків.