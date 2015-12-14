У Саудівській Аравії в муніципальні органи влади вперше обрано жінок

Усього по країні виграли вибори 20 мешканок королівства, передає Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Загалом до муніципальних представницьких органів пройшли 2100 кандидатів, і 20 жінок складають менше одного відсотка від загальної кількості. Проте, як наголошується, навіть це є кроком вперед для жінок, яким раніше було взагалі заборонено брати участь у виборах.

У виборах брали участь 7 тисяч кандидатів, з них 979 жінок. Муніципальні ради — єдині органи влади, які можуть обирати саудівські піддані.

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В консервативному саудівському королівстві жінкам раніше не дозволяється керувати автомобілем, за чоловіками залишається останнє слово в таких аспектах життя жінок, як шлюб, подорожі і отримання вищої освіти.

Право голосувати і обиратися в органи місцевого самоврядування жінкам Саудівської Аравії надав король Абдалла у 2011 році, за чотири роки до смерті. Місцеві органи влади обираються в королівстві з 2005 року, депутати мають чотирирічний строк повноважень.

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Як повідомляв УНІАН, у Саудівській Аравії 12 грудня відбулися муніципальні вибори, на яких вперше в історії країни в якості кандидатів і виборниць беруть участь жінки. Спеціальної квоти для жінок на муніципальних виборах немає. Між тим до складу Консультативної ради - законодавчого органу при королі Сальмані бен Абдель Азіз Аль Сауде - жінки вперше увійшли в 2013 році. Причому владою тоді була передбачена квота в 20%.