Суд у Мексиці засудив трьох чоловіків до 520 років в'язниці за викрадення і вбивство

Семеро чоловіків і п'ять дівчат у віці від 16 до 34 років були викрадені з бару Heaven, розташованого поблизу від головного проспекту столиці Пасео-де-ла-Реформа, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Їх тіла були знайдені три місяці тому в околицях міста в загальній могилі, після того як їх сім'ї організували масовий вуличний протест.

За словами прокурорів, вони досі опитують десятки інших підозрюваних.

Читайте такожВ ході стрілянини по машинам в Мексиці вбито 11 людей

Трьом злочинцям також належить сплатити штраф у розмірі 300 тис. доларів.

За даними слідства, ці вбивства були каральною розправою за вбивство наркоторговця, яке сталося за кілька днів до викрадення в іншому барі Мехіко-сіті.

Всі жертви – вихідці з бідного району Тепіто. Цей злочин шокував столичну громадськість, на той момент не дуже обізнану про панування в інших районах країни насильства, пов'язаного з наркоторгівлею.