Boeing екстрено повернувся до Мадрида через інформацію про бомбу
09:11, 15 грудня 2015Світ
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Лайнер компанії TAM Airlines екстрено приземлився в аеропорту іспанської столиці після інформації про нібито вибуховий пристрій, що знаходиться на його борту.
Фотоілюстрація: Boeing 77/ "Вікіпедія"
Про це повідомляє портал Air Live.
За даними порталу, літак Boeing 777 здійснював політ з Мадрида в бразильський Сан-Паулу і був повернутий в аеропорт "Барахас" після 2,5 години польоту.
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Бразильське телебачення Globo зазначає, що інформація про бомбу була повідомлена пілотам іспанською владою уже в польоті над територією Марокко.
В аеропорту пасажири були евакуйовані відразу, підтвердження інформації про бомбу поки немає.
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