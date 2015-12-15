Boeing екстрено повернувся до Мадрида через інформацію про бомбу

Про це повідомляє портал Air Live.

За даними порталу, літак Boeing 777 здійснював політ з Мадрида в бразильський Сан-Паулу і був повернутий в аеропорт "Барахас" після 2,5 години польоту.

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Бразильське телебачення Globo зазначає, що інформація про бомбу була повідомлена пілотам іспанською владою уже в польоті над територією Марокко.

В аеропорту пасажири були евакуйовані відразу, підтвердження інформації про бомбу поки немає.