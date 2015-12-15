На Новий рік російські чиновники залишаться без подарунків
12:08, 15 грудня 2015Світ
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Мінпраці РФ заявило про неприпустимість подарунків до Нового року від чиновників. Незаконні, на думку відомства, в тому числі розсилки корпоративних календарів або щоденників з символікою відомства.
REUTERS
Про це повідомляють «Известия» з посиланням на лист Мінпраці РФ «Про заборону дарувати і отримувати подарунки», підписана заступником голови відомства Олексієм Черкасовим.
Як попередив Черкасов в листі, витрати відомств на новорічні подарунки будуть вважатися незаконними. Чиновник посилається, зокрема, на норми Цивільного кодексу.
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Мінпраці РФ підтвердило виданню справжність листа і зазначило, що в листі йдеться про будь-які подарунки, в тому числі самі дрібні, таких як щоденники та квіти.
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