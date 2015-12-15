На Новий рік російські чиновники залишаться без подарунків

Про це повідомляють «Известия» з посиланням на лист Мінпраці РФ «Про заборону дарувати і отримувати подарунки», підписана заступником голови відомства Олексієм Черкасовим.

Як попередив Черкасов в листі, витрати відомств на новорічні подарунки будуть вважатися незаконними. Чиновник посилається, зокрема, на норми Цивільного кодексу.

Читайте такожДві третини росіян будуть економити на святкуванні Нового року - опитування

Мінпраці РФ підтвердило виданню справжність листа і зазначило, що в листі йдеться про будь-які подарунки, в тому числі самі дрібні, таких як щоденники та квіти.