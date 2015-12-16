Глава Єврокомісії закликав підтримати план захисту зовнішніх кордонів ЄС

З такою заявою Жан-Клод Юнкер виступив у Європарламенті, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". За його словами, значна кількість мігрантів, які втікають переважно від війни в Сирії, поставили ЄС перед випробуванням, і сьогодні немає часу для "звичного розвитку справ". "У Європи не багато кордонів, у неї лише один кордон", - наголосив глава Єврокомісії.

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За його словами, поряд з європейською системою захисту кордонів повинна бути збережена Шенгенська зона. "Під моїм керівництвом ми зробимо все, щоб захистити те, що ми створили", - пообіцяв Жан-КлодЮнкер. Йдеться про захист "Шенгену і всього, що означає Шенгенська зона".

Крім того, глава Єврокомісії анонсував створення нових так званих "гарячих точок" на зовнішніх кордонах ЄС, де будуть реєструвати новоприбулих мігрантів.

Представники більшості фракцій у Європарламенті привітали заклики Жан-Клода Юнкера щодо захисту кордонів ЄС.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія оприлюднила плани щодо створення нової прикордонної служби та берегової охорони, які можуть використовувати для охорони зовнішніх кордонів ЄС навіть без згоди країн, в яких їх застосовуватимуть. Відповідно, агентство з охорони кордонів ЄС Frontex планують розширити та перейменувати.