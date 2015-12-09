Із безлюдних островів у Егейському морі врятували понад 200 мігрантів

Із безлюдних островів групи Додеканос в Егейському морі грецька берегова охорона врятувала 220 мігрантів.

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Про це з посиланням на місцеве видання Hurriyet Daily News повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, 220 мігрантів опинилися на безлюдному грецькому острові з групи Додеканес через контрабандиста, який їх перевозив і повідомив, що доставив біженців на острів Лерос. Мігранти пробули на острові 36 годин і зігрівались вогнем багаття, дим від якого помітили військовослужбовці.

Крім того, 25 сирійських мігрантів турецька берегова охорона знайшла на так званому острові диявола, що знаходиться неподалік від турецького курортного міста Гечек. Цим мігрантам контрабандисти розказали, що доставили їх на Родос.

За словами мігрантів, вони заплатили по 2500 доларів з особи за переправу на Родос.