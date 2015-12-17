Путін: Росія готова скасувати візовий режим з Грузією

За словами президента, Москва налаштована на відновлення стосунків з Тбілісі. «Територіальна цілісність Грузії — це справа Грузії, — заявив Путін. — Треба працювати з Абхазією і Південною Осетією», пише Медуза.

Путін відзначив також, що не Росія була ініціатором «деградації» відносин з Грузією. Відповідальність за загострення 2008 року він поклав на «авантюрні рішення» тодішнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі сумнівається, що Росія дозволить залучити Обаму до переговорів по Україні

Говорячи про Саакашвілі, Путін згадав його призначення на посаду голови одеської обласної адміністрації, назвавши це призначення «плювком в обличчя українському народу».

Росія ввела візовий режим з Грузією в грудні 2000 року. У 2008 після визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії дипломатичні відносини між Росією і Грузією були розірвані.