У Південній Осетії заявили про референдум про входження до складу РФ, у Кремлі готові лише до інтеграції

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу глави Південної Осетії.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі Тібілов заявив про своє рішення ініціювати проведення референдуму з питання входження Південної Осетії до складу Російської Федерації.

Читайте такожГенсек НАТО: Абхазія та Південна Осетія є частиною Грузії, Росія повинна відкликати визнання їх незалежності

"Сьогоднішні політичні реалії такі, що ми можемо зробити свій історичний вибір. Повинні возз'єднатися з братньою Росією і на довгі століття забезпечити безпеку і процвітання Південної Осетії та її народу", - зазначив глава Південної Осетії.

Читайте такожМЗС Грузії передало ноту РФ через появу російського прикордонного знаку

За його словами, проведення референдуму необхідно з юридичної точки, зважаючи особливостей республіканських референдумів, що відбулися в 1992 і 2006 роках.

У свою чергу прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков пояснив, що глава Південної Осетії Леонід Тібілов на зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим обговорювали інтеграцію з Росією, а не референдум щодо входження країни до складу РФ.

Довідка УНІАН. Південна Осетія - самопроголошену, частково визнана держава на Південному Кавказі. Значна частина світової спільноти (в тому числі і Україна) розглядає Південну Осетію (Цхінвальський регіон) як зону етнополітичного конфлікту, при цьому визнаючи її частиною території Грузії у складі трьох адміністративних одиниць.

Кордони республіки були визначені в часи Грузинської РСР, коли на її території існувала етнічна автономія - південно-осетинська автономна область. Її незалежність визнають самопроголошені республіки Абхазія, Придністровська Молдавська Республіка, Нагірно-Карабахська Республіка.