Рада ЄС має створити нове агентство по охороні кордонів - підсумкова заява саміту

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту глав держав і урядів, що відбувся в четвер у бельгійській столиці, передає ТАСС.

"Рада повинна в терміновому порядку розглянути пропозиції ЄК від 15 грудня по "Європейській прикордонній та береговій охороні", Кодексу шенгенських кордонів, "Добровільній гуманітарній схемі прийому" і документам для повернення (мігрантів на батьківщину). Рада має ухвалити своє рішення щодо "Європейської прикордонної та берегової служби" під головуванням Нідерландів", - наголошується в заяві.

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Єврокомісія повинна якомога швидше переглянути Дублінську систему по біженцям, йдеться в підсумковій заяві.

"Єврокомісія оперативно представить перегляд Дублінської системи. У той же час, діючі правила повинні бути реалізовані", - наголошується в ній.

Відповідно до Дублінської системи, країни ЄС, де біженці вперше подають прохання на отримання притулку, самі відповідають за їх вивчення. Якщо біженці залишають ці держави, їх можуть повернути назад.

Як повідомляв УНІАН, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер раніше закликав схвалити план щодо захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу і пообіцяв зробити все, щоб зберегти існування Шенгенської зони.

Напередодні Єврокомісія на тлі посилення терористичної загрози і припливу біженців запропонувала посилити контроль на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. В майбутньому систематичним поліцейським перевірок будуть піддаватися в тому числі і громадяни ЄС.