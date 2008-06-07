Європа пояснить Україні, як створити гідні умови заробітчанам з Азії

З огляду на підготовку України і Польщі до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, європейські профспілкові організації планують провести у цих країнах кампанію на підтримку гідних умов праці для заробітчан з Азії.

Про це заявила заступник генерального секретаря Міжнародної профспілки робітників будівельної і деревообробної галузей Маріон ГЕЛЛЬМАН на щорічній конференції у Женеві, повідомляє „Німецька хвиля”.

«Ми очікуємо, що у проектах із розбудови інфраструктури будуть задіяні до ста тисяч в’єтнамців і китайців. Адже в Україні і Польщі практично не залишилося кваліфікованих робітників», - сказала М.ГЕЛЛЬМАН. За її словами, особливе занепокоєння викликають умови праці заробітчан і їх медичне забезпечення.