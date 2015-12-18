У Росії заявили, що "чорна скринька" збитого турецькими ВПС Су-24 пошкоджена

При розкритті військові використовували дриль для висвердлювання болтів, передає РБК.

Журналістам пояснили це тим, що корпус самописця пошкоджений.

Заступник головкому російських Повітряно-космічних сил Дронов Сергій зазначив, що досі роботи з "чорною скринькою" не проводилися і він "перебуває в тому стані, в якому був виявлений на місці падіння повітряного судна".

Читайте такожПутіну показали "чорні ящики" збитого у Туреччині Су-24

Як відомо, у вівторок, 8 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу показав президенту Володимиру Путіну параметричний самописець знищеного Су-24.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.