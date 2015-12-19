Путін про владу Туреччини: "Ніщо не вічне під місяцем"

Росія вважає турецький народ дружнім і не хоче згортання відносин, заявив російський президент Володимир Путін, а щодо керівництва Туреччини додав, що "ніщо не вічне".

"Я вже говорив в посланні (Федеральним Зборам), і хочу повторити ще раз: ми вважаємо турецький народ дружнім народом, і не хочемо, щоб у нас були згорнуті відносини саме з турецьким народом. Ну а що стосується чинного керівництва – ніщо не вічне під місяцем", — сказав Путін у документальному фільмі Володимира Соловйова "Світобудова", уривок якого транслювався в суботу на телеканалі "Росія 1", передає РИА Новости.

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У посланні Федеральним Зборам 3 грудня Путін назвав турецький народ "добрим, працьовитим і талановитим" і заявив, що Москва не ставить знака рівності між ним і "частиною сьогоднішньої правлячої верхівки, яка несе пряму відповідальність за загибель російських військовослужбовців в Сирії".

Нагадаємо, з фрази "ніщо не вічне під місяцем", яка стала класичною, починається 11-й сонет Шекспіра.