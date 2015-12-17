Путін пояснив конфлікт з Туреччиною бажанням "лизнути США в одне місце"

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

«Ви запитали: «Можливо, там третя країна якась є?». Я натяк Ваш розумію. Ми цього не знаємо. Але якщо хтось у турецькому керівництві вирішив лизнути американців в одне місце, – не знаю, чи правильно вони вчинили, чи ні. По-перше, не знаю, потрібно це американцям чи ні. Можна собі уявити, що на якомусь рівні були домовленості про те, що ми тут «навернемо» російський літак, а ви заплющте очі, що ми зайдемо, так скажімо, на територію Іраку і окупуємо частина Іраку», - сказав Путін.

«Я не знаю, можливо, такий розмін і був, нам це невідомо. У будь-якому разі вони всіх поставили в дуже скрутне становище. І, на мій погляд, я ось так дивлюся, аналізую все, що там відбувалося і відбувається, мені здається, взагалі ІДІЛ – це вже другорядна річ. Я зараз скажу про свої власні спостереження», - додав він.

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Він зазначив, що Туреччина, можливо, не погоджувала такий крок. За його словами, сьогоднішню турецьку владу постійно критикують за ісламізацію країни.

«Я зараз не кажу, погано це чи добре, але припускаю, що чинне керівництво Туреччини вирішило показати і американцям і європейцям: так, ми ісламізуємо країну, але ми такі сучасні ісламісти, цивілізовані. Казав же колись Рейган про Самосу: Самоса, звичайно, негідник, але він -наш негідник; майте на увазі, ми ісламісти, але ми свої, ваші ісламісти», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Інцидент призвів до різкого погіршення відносин між двома країнами.