У Держдумі прокоментували продовження Чорногорією санкцій проти окупованого Криму

Про це він написав у своєму Twitter.

"Чорногорія підтримала санкції щодо Криму і Севастополя. Он як! Є міжнародні події, що не мають взагалі жодного значення. Це - одна з них", - написав Пушков.

Чорногорія підтримала санкції отн.Криму і Севастополя. Про як! Є міжн. події, які не мають взагалі ніякого значення. Це - одне з них. — Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) December 19, 2015

Нагадаємо, вчора уряд Чорногорії продовжив обмежувальні заходи, встановлені рішенням Ради ЄС, згідно з якими забороняється імпорт та експорт товарів у Крим і Севастополь.

Варто зазначити, що в 2014 році Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, хоча не є членом ЄС, а лише кандидатом на вступ.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексії Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.