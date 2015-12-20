В Іспанії проходять "історичні" парламентські вибори

За прогнозами, вони покладуть край двопартійній системі, яка проіснувала понад три десятиліття, передає РІА Новости.

Близько 36,5 мільйона іспанців мають право голосу – з них 34,6 мільйона живуть в Іспанії, 1,9 мільйона – за кордоном. Загалом у країні і за кордоном відкрито 22,9 тисячі виборчих дільниць.

На 350 місць у конгресі депутатів (нижня палата) і 208 сенатських місць претендують 4353 кандидати – 2263 чоловіків і 2090 жінок. Своїх кандидатів висунули 13 партій і об'єднань.

Проведення виборів обійдеться державному бюджету в 130,24 млн євро.

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Опитування, проведені напередодні виборів, свідчать, що перше місце займе правляча в Іспанії останні чотири роки права Народна партія, однак вона не зможе отримати абсолютну більшість. Ще три партії претендують на те, щоб зайняти наступні три місця – Іспанська соціалістична робоча партія на чолі з Педро Санчесом, правоцентристська "Громадяни" на чолі з Альбертом Ріверою (ця партія з'явилася в Каталонії десять років тому і відстоює територіальну цілісність країни), і Podemos на чолі з Пабло Іглесіасом, що зародилася на основі громадського руху 15М і офіційно стала партією лише в січні 2014 року.

Формування кабінету в Іспанії залежить від тих коаліцій, які будуть сформовані за підсумками виборів.