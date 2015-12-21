Перший обвинувачений за "мітинговою" статтею російський активіст втік до України
Московський громадський активіст Володимир Іонов, що перебуває під судом за статтею 212.1 КК (неодноразові порушення на мітингах), втік до України.
Напередодні активіст, який не має закордонного паспорта, нелегально перетнув російсько-український кордон і зараз перебуває у Харкові, передають "Гранм.ру".
Тепер Іонов має намір легалізуватися в Україні і подати документи на отримання політичного притулку. При цьому свій крок 76-річний активіст пояснив змінами в особистому житті.
Нагадаємо, 25 листопада у справі Іонова прокурор попросив для підсудного три роки умовно з трирічним випробувальним терміном, а також забороною на виїзд з Москви і на відвідування масових заходів. Іонов тоді заявив, що цього обмеження дотримуватися не буде.
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Вирок активістові повинен був бути оголошений 10 грудня, однак трьома днями раніше, після вироку Ільдару Дадіну, який отримав за таким же звинуваченням три роки реального терміну, в Іонова почалися проблеми з серцем. Він потрапив до реанімації з діагнозом "нестабільна стенокардія". Виступ Іонова з останнім словом та оголошення вироку були перенесені на 23 грудня.
Варто зазначити, що Іонов став першим активістом в РФ, переслідуваним за статтею 212.1 КК. Справу проти нього відкрили 16 січня. Після порушення справи активіст перебував під підпискою про невиїзд. Суд над ним тривав з вересня.