Перший обвинувачений за "мітинговою" статтею російський активіст втік до України

Напередодні активіст, який не має закордонного паспорта, нелегально перетнув російсько-український кордон і зараз перебуває у Харкові, передають "Гранм.ру".

Тепер Іонов має намір легалізуватися в Україні і подати документи на отримання політичного притулку. При цьому свій крок 76-річний активіст пояснив змінами в особистому житті.

Нагадаємо, 25 листопада у справі Іонова прокурор попросив для підсудного три роки умовно з трирічним випробувальним терміном, а також забороною на виїзд з Москви і на відвідування масових заходів. Іонов тоді заявив, що цього обмеження дотримуватися не буде.

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Вирок активістові повинен був бути оголошений 10 грудня, однак трьома днями раніше, після вироку Ільдару Дадіну, який отримав за таким же звинуваченням три роки реального терміну, в Іонова почалися проблеми з серцем. Він потрапив до реанімації з діагнозом "нестабільна стенокардія". Виступ Іонова з останнім словом та оголошення вироку були перенесені на 23 грудня.

Варто зазначити, що Іонов став першим активістом в РФ, переслідуваним за статтею 212.1 КК. Справу проти нього відкрили 16 січня. Після порушення справи активіст перебував під підпискою про невиїзд. Суд над ним тривав з вересня.