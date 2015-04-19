У центрі Москви за одиночні пікети затримали чотирьох активістів (фото)

На вулиці Тверській у центрі Москви силовики затримали чотирьох російських опозиційних активістів, які брали участь у так званих «одиночних пікетах».

Як передає російська служба Радіо Свобода, затриманими є Павло Кузнєцов, Михайло Лашкевич, Віктор Андрєєв та Ірина Калмикова. За цим повідомленням, Кузнєцов тримав плакат, на якому було написано «Путін – це Гітлер сьогодні».

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«Одиночний пікет» – єдина в Росії форма протесту, яка не потребує дозволу органів влади. Рішення про організацію таких пікетів з наступним покладанням квітів на місці загибелі Бориса Нємцова опозиціонери ухвалили після того, як влада Москви заборонила провести «Марш миру і свободи» в центрі міста.

Полиция забрала женщину с плакатом про Путина #Немцовмостpic.twitter.com/tXiTFWMoo5 — Тот самый Мартин (@martin_camera) April 19, 2015

Раніше влада російської столиці попередила представників опозиції про відповідальність за спробу провести неузгоджену акцію. Як заявив керівник столичного департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Олексій Майоров, мерія поінформувала правоохоронні органи, що акція в жодному форматі проводитися не може і попросила взяти ситуацію під контроль.