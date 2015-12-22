Новий уряд Молдови формуватиме прозахідний бізнесмен Стурза

Про це повідомляє Радіо Свобода.

55-річний Іон Стурза, який був прем’єром Молдови упродовж дев’яти місяців у 1999 році, повідомив, що почне переговори з парламентськими партіями 22 грудня.

Стурза наголосив, що хоче сформувати уряд професіоналів, а не за політичним принципом.

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Іон Стурза, який має подвійне молдовсько-румунське громадянство, заявив журналістам 21 грудня, що у нього є «єдина країна» – Молдова.

З кінця жовтня у Молдові працює тимчасовий уряд. Це сталося після того, як попередній проєвропейський уряд був відправлений у відставку після корупційного скандалу.

За затвердження нового уряду у Молдові має проголосувати 51 народний депутат зі 101.

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