Новий уряд Молдови формуватиме прозахідний бізнесмен Стурза
Президент Молдови Ніколае Тімофті запропонував прозахідному бізнесмену і колишньому прем’єр-міністру сформувати новий уряд на тлі тривалої політичної і економічної кризи в державі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
55-річний Іон Стурза, який був прем’єром Молдови упродовж дев’яти місяців у 1999 році, повідомив, що почне переговори з парламентськими партіями 22 грудня.
Стурза наголосив, що хоче сформувати уряд професіоналів, а не за політичним принципом.
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Іон Стурза, який має подвійне молдовсько-румунське громадянство, заявив журналістам 21 грудня, що у нього є «єдина країна» – Молдова.
З кінця жовтня у Молдові працює тимчасовий уряд. Це сталося після того, як попередній проєвропейський уряд був відправлений у відставку після корупційного скандалу.
За затвердження нового уряду у Молдові має проголосувати 51 народний депутат зі 101.