Колумбія легалізувала марихуану - BBC
Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос підписав указ, який легалізував вирощування і вживання марихуани в медичних цілях.
За словами президента, рішення про легалізацію марихуани в терапевтичних цілях допоможе колумбійській медицині ефективніше боротися з різними захворюваннями, передає BBC Україна.
Як запевнив голова держави, рішення влади про легалізацію марихуани не суперечить міжнародним зобов'язанням з контролю за обігом наркотиків, які раніше взяла на себе Колумбія.
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Колумбія останньою в Латинській Америці прийняла рішення про легалізацію марихуани. Влада Мексики раніше дозволила використання малих доз марихуани в рекреаційних цілях.
В Уругваї можна отримати ліцензію для комерційного виробництва марихуани. Уругвай легалізував виробництво і продаж марихуани два роки тому.