У Нідерландах поліція знайшла серед ананасового соку більше тонни кокаїну

В нідерландському місті Раамсдонксвеер під час обшуку на складі поліція конфіскувала понад тонну наркотичної речовини, захованої в ящиках з-під ананасового соку.

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Про це з посиланням на прес-службу місцевої поліції повідомляє "Європейська правда".

Під час обшуку на складі в більшості контейнерів були пакети з ананасовим соком, проте два відрізнялися на вигляд від інших. Саме в них поліція знайшла 1100 кг наркотичної речовини, що, на думку правоохоронних органів, може бути кокаїном.

У зв'язку зі зберіганням наркотиків було арештовано 4 чоловіків - віком від 22 до 28 років. Наступної неділі вони постануть перед судом в Ротердамі.

У правоохоронних органах вважають, що оціночна вартість наркотиків складає від 25 до 30 млн євро.