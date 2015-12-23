У Нідерландах поліція знайшла серед ананасового соку більше тонни кокаїну
Оціночна вартість партії складає близько 25-30 мільйонів євро.
В нідерландському місті Раамсдонксвеер під час обшуку на складі поліція конфіскувала понад тонну наркотичної речовини, захованої в ящиках з-під ананасового соку.
Читайте такожУ Польщі затримали рекордну партію кокаїну: 178 кілограмів вартістю 27 мільйонів євро (фото)
Про це з посиланням на прес-службу місцевої поліції повідомляє "Європейська правда".
Під час обшуку на складі в більшості контейнерів були пакети з ананасовим соком, проте два відрізнялися на вигляд від інших. Саме в них поліція знайшла 1100 кг наркотичної речовини, що, на думку правоохоронних органів, може бути кокаїном.
У зв'язку зі зберіганням наркотиків було арештовано 4 чоловіків - віком від 22 до 28 років. Наступної неділі вони постануть перед судом в Ротердамі.
У правоохоронних органах вважають, що оціночна вартість наркотиків складає від 25 до 30 млн євро.