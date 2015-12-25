Роскомнагляд запустив систему контролю за інтернет-ЗМІ

Зараз система працює в тестовому режимі, але до кінця 2016 року проект буде повністю завершений і запрацює по всій країні.

Про це «Известиям» заявив голова Роскомнагляду Олександр Жаров.

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"Аналітичне ядро — в Головному радіочастотний центрі. До кінця 2016 року проект буде повністю завершений. Інформація на сьогоднішній день йде з 19 регіонів, — розповідає Жаров. — Кількість виявлених порушень збільшилася мінімум удвічі. Ми намагаємося не карати, оскільки це нова система. Ми закликаємо усувати порушення, і я думаю, це призведе до поліпшення якості всіх ЗМІ на всій території РФ".

Сьогодні в РФ діяльність редакцій і журналістів регламентується законом «ПРО ЗМІ», де в 4 ст. є перерахування забороненої до публікації інформації.

ЗМІ повинні не допускати матеріалів, що містять «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічно виправдовують тероризм, інших екстремістських матеріалів, а також матеріалів, що пропагують порнографію, культ насильства і жорстокості, та матеріалів, що містять нецензурну лайку».

Крім того, заборонено поширювати інформацію «про способи, методи розробки, виготовлення і використання, місцях придбання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, пропаганда будь-яких переваг використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин».