Роскомнагляд видалив "Вікіпедію" з реєстру заборонених сайтів

Заборонена стаття «Вікіпедії» під назвою «Чарас» виключена з реєстру Роскомнагляду, повідомляє РБК

Раніше у вівторок надходили повідомлення, що деякі користувачі втратили доступ до «Вікіпедії»

Роскомнагляд виключив сторінку «Вікіпедії» з Єдиного реєстру забороненої інформації, йдеться у повідомленні відомства.

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«Рішення Черноярского суду Астраханської області стосовно інтернет-енциклопедії «Вікіпедія» виконано. Інформація, визнана судом забороненою, відредагована. Стаття про наркотичну речовину «чарас», що розміщена в даний момент у «Вікіпедії», згідно з експертним висновком ФСКН Росії, не порушує вимог законодавства», — сказано в повідомленні.

«Зазначене в цьому рішенні суду посилання виключене з Єдиного реєстру забороненої інформації», — повідомляє Роскомнагляд.

Раніше про зняття блокування повідомив у своєму Twitter виконавчий директор фонду «Вікімедіа РУ» Станіслав Козловський. «Раптово прийшло повідомлення Роскомнанагляду, що стаття «Чарас» Вікіпедії виключена з Реєстру заборонених сайтів», — написав він. Козловський супроводжував своє повідомлення копією документа Роскомнагляду.