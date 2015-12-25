У Сирії повідомляють про загибель лідера опозиційної "Армії ісламу"

Про це надходять повідомлення з Сирії, передає Бі-бі-сі. Представники повстанців та сирійські опозиціонери повідомляють, що засновник "Армії ісламу" Захран Аллюш і ще кілька людей загинули внаслідок удару по штабу цієї організації, який розташований в контрольованому повстанцями передмісті столиці Сирії. За словами повстанців, авіаудар завдали російські військові літаки.

Читайте такожВ Amnesty International назвали "безглуздою" реакцію Міноборони РФ на доповідь щодо Сирії

Російські військові поки що ніяк не прокоментували ці повідомлення.

"Армія Ісламу" – одна з найвпливовіших повстанських організацій. Вона користується підтримкою Саудівської Аравії і оперує в основному в передмістях сирійської столиці.

Представники "Армії ісламу" взяли участь у саміті сирійської опозиції, який пройшов 9-10 грудня в Ер-Ріяді.

Вбивство Захрана Аллюша посилає чіткий сигнал про те, що російська і сирійська влада мають намір самі вибирати можливих партнерів на майбутніх переговорах з мирного врегулювання конфлікту в Сирії.