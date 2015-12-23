Туреччина звинуватила РФ в бомбардуванні цивільних об'єктів в Сирії

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу сказав, що російська військова кампанія в Сирії спрямована в основному проти цивільних об'єктів і помірної опозиції, повідомляє "Голос Америки". Прем'єр-міністр також засудив авіаудари російської авіації, нанесені по місту Ідліб.

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Між тим, групи сирійської збройної опозиції також звинувачують Росію в бомбардуваннях Ідліба, жертвами яких стали понад 40 людей, серед яких багато мирних жителів.

Говорячи про бомбардування Ідліба, високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що "росіяни повинні відповідати за те, що роблять, що бомблять, і що не бомблять". Він також додав, що адміністрація має інформацію, яка підтверджує, що деякі російські авіаудари "не були достатньо точними", і що є "звинувачення, які заслуговують на довіру" в тому, що російська авіація бомбить такі об'єкти, як лікарні і школи, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала наносити авіаудари в Сирії 30 вересня, заявивши, що діє на прохання президента країни Башара Асада. Західні країни неодноразово звинувачували Росію в нанесенні ударів не по позиціях "Ісламської держави", а по групам помірної опозиції Асаду, які підтримують західні країни і США.