Бойко: у Росії немає чіткої політики щодо України

Бойко вважає, що відносини України і Росії в газовій сфері перейшли в область “звірки і бухгалтерських розрахунків”

Київ. 10 червня. УНІАН. Народний депутат від фракції Партії регіонів Юрій БОЙКО вважає, що відносини України і Росії в газовій сфері перейшли в область “звірки і бухгалтерських розрахунків”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на засіданні круглого столу на тему: “Чому погіршуються відносини між Росією і Україною?”.

“У газовій галузі ми були свідками суперечливих заяв Президента і прем`єр-міністра, що закінчилося підвищенням цін (на газ) усередині країни, а відносини в газовій сфері перейшли в область звірки і бухгалтерських розрахунків”, - сказав Ю.БОЙКО.

“Приїжджає одна компанія до другої, звіряють, є борги чи ні, а про якісь масштабні проекти, глобальні перспективи в складному світі енергетичної конкуренції вже не йдеться”, - додав Ю.БОЙКО.

Він також вважає, що в Росії немає чіткої політики по відношенню до України як свого стратегічного партнера, особливо це проявляється останнім часом.

На думку депутата, необхідно звернути увагу на те, як вибудовує відносини з Росією Європа, і розвивати українсько-російські відносини на основі прагматизму і розуміння стратегічного партнерства.

Ю.БОЙКО також вважає, що останнім часом у відносинах між обома країнами немає системності. “Необхідно ретельно і відповідально готуватися до зустрічей представників двох країн, відпрацьовувати питання на рівні експертів”, - вказав він.