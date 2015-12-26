В Афганістані стався землетрус магнітудою понад 6 балів

Про це повідомляє Радіо свобода з посиланням на Геологічну службу США.

За повідомленням, поштовхи магнітудою 6,3 бали відбулися на глибині 203 метри, центром яких були гори Гіндукуш, що на північному сході Афганістану.

Землетрус стався о 23.00 25 грудня за місцевим часом.

Через загрозу повторних поштовхів, мешканці Кабула змушені були залишити свої будинки попри те, що ніч була холодною.

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Землетрус також був відчутний у столиці Пакистану, Ісламабаді. Багато мешканців прокинулися і позалишали свої будинки.

Наразі про жертви та пошкодження не повідомляють. Але влада Пакистану оголосила надзвичайну ситуацію у лікарнях.