Після 35-річної заборони китайцям офіційно дозволили мати двох дітей

"Держава дозволяє сімейним парам мати двох дітей", - пише Новое время з посиланням на китайські ЗМІ.

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Наголошується, що закон набуває чинності з 1 січня 2016 року.

Нагадаємо, в останні роки політика однієї дитини поступово послаблювалась. Зокрема, більше однієї дитини дозволили мати сім'ям, що становлять етнічну меншість, і сільським жителям з первістком-дівчинкою.