Після 35-річної заборони китайцям офіційно дозволили мати двох дітей
13:55, 27 грудня 2015Світ
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Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників схвалив законопроект, який дозволяє китайським сім'ям мати двох дітей.
Закон набирає чинності з 1 січня / flickr.com/photos/bribri
"Держава дозволяє сімейним парам мати двох дітей", - пише Новое время з посиланням на китайські ЗМІ.
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Наголошується, що закон набуває чинності з 1 січня 2016 року.
Нагадаємо, в останні роки політика однієї дитини поступово послаблювалась. Зокрема, більше однієї дитини дозволили мати сім'ям, що становлять етнічну меншість, і сільським жителям з первістком-дівчинкою.
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