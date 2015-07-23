У Китаї можуть скасувати заборону на народження другої дитини - ЗМІ

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ. За інформацією видання, це відбудеться через 35 років після прийняття заходів по контролю народжуваності, які вважаються причиною мільйонів примусових абортів.

У той же час офіційний Пекін спростував інформацію про терміни введення нового заходу. Як заявили в національній комісії у справах охорони здоров'я і планування сім'ї КНР, поки календарного плану з дозволу всім парам країни заводити другу дитину прийнято не було.

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За оцінкою ООН, до 2050 року в Китаї буде майже 440 млн громадян старше 60 років. При цьому чисельність працездатного населення знизилася в 2014 році на 3,71 млн, і очікується, що цей тренд продовжиться, зазначає газета.

Як додає видання, в останні роки політика однієї дитини поступово послаблювалась. Зокрема, більше однієї дитини дозволили заводити сім'ям, що становлять етнічну меншість, і сільським жителям з первістком-дівчинкою.