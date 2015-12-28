До окупованого Севастополя із Сирії прибули російські морпіхи

Піхотинці повернулися після виконання завдань щодо охорони аеродрому Хмеймім у Сирійській Арабській Республіці, повідомляє ТАСС з посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту.

У ЧФ зазначають, що планова заміна особового складу, що здійснює охоронні заходи на авіабазі Хмеймім, завершиться до кінця грудня 2015 року.

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"Начальник берегових військ Чорноморського флоту генерал-майор Олександр Остриков привітав військовослужбовців з успішним вирішенням бойового завдання із забезпечення охорони та оборони авіабази", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Росія поповнює збройні сили Асада в Сирії солдатами "приватних армій". Найбільша група серед них – це бійці, які працюють на приватну військову компанію "Вагнер". Її військо налічує більше тисячі добре навчених і підготовлених солдатів.