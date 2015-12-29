У мережі з'явилося відео вибуху вантажівки з українськими номерами в порту Стамбула

11:58, 29 грудня 2015
Світ
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В мережі з'явилося відеозапис вибуху вантажівки з українськими номерними знаками в стамбульському порту Хайдарпаша.

Грузовик / twitter.com/140journos?

На відео, опублікованому, зокрема, телеканалом Yarin TV, показаний момент вибуху. Також чути сильний хлопок від вибуху паливного бака.

Як повідомляв УНІАН, раніше в районі залізничного вокзалу Стамбула, де вибухнула вантажівка з українськими номерами, пролунала ще серія вибухів.

У результаті в приміщенні вокзалу почалася пожежа. Вогонь вже ліквідовано. На місці працюють рятувальники і медики. Водій вантажівки був госпіталізований. Поліція закрила район вокзалу і почала розслідування інциденту.
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