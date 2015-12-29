Опитування CNN: безпека для громадян США виявилась важливішою ніж економіка

Про це свідчать результати нового опитування, проведеного на замовлення телеканалу CNN, передає "Голос Америки". При цьому 40% американців вважають, що терористи виграють війну з США. Результати показують, що майже три чверті американців критично оцінюють зусилля адміністрації Барака Обами по боротьбі з тероризмом – значно перевершивши 61% (така у 2007 році кількість громадян США, подібним чином оцінила зусилля адміністрації Джорджа Буша).

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Опитування, проведене спільно з Opinion Research Corporation, показує, що 55% республіканців вважають, що мусульманські екстремісти здобувають перемогу, в той час як 52% розглядають глобальний конфлікт як глухий кут.

49% заявили, що підтримають відправку сухопутних військ для боротьби проти екстремістів "Ісламської держави", які окупували значні території Сирії та Іраку. Аналогічне опитування протягом декількох днів після бійні в Сан-Бернардіно показав, що 53% американців підтримували ідею розміщення американських військ в регіоні.

Тероризм і питання національної безпеки домінують в президентській гонці 2016 року. Низка інших опитувань в останні тижні показала, що занепокоєння у сфері безпеки перевершило питання економіки в якості пріоритету виборців.