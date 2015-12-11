Влада США шукає жорсткий диск "каліфорнійських стрільців" на дні озера - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Команда водолазів за дорученням ФБР і шерифа округу розпочала роботу в четвер, 10 грудня. Передбачається, що пошук займе кілька днів. Розмір озера близько 250 на 150 метрів.

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До цього слідство отримало інформацію, що підозрювані у справі, Різван Фарук і його дружина Ташфин Малік, були в парку біля озера в день нападу. Водойма знаходиться в чотирьох кілометрах від місця трагедії.

Помічник директора бюро ФБР в Лос-Анджелесі Девід Боудіч відмовився повідомляти, що конкретно шукають водолази. Як вдалося з'ясувати CNN, мова йде про жорсткий диск комп'ютера, який належав подружжю.

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Нагадаємо, що стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали 14 осіб. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходяться у важкому стані.