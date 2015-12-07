Обама: "Ми знищимо ІДІЛ"

Про це повідомив президент США Барак Обама. Він зазначив, що країна посилила свій захист проти терористичних загроз, передає "Голос Америки". Він підкреслив, що американські військові невпинно борються з терористичними мережами за кордоном. Разом з тим, він додав, що терористи тепер вдаються до "менш складних" нападів, таким, як сталося в Каліфорнії.

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Барак Обама заявив, що він розуміє, чому американці задаються питанням: "чи стикаємося ми з хворобою, не піддається ефективному лікуванню?" Президент був категоричний: "Ми знищимо ІДІЛ".

Президент запевнив, американські військові будуть переслідувати терористичних лідерів в будь-якій країні, де вони ховаються, а США будуть продовжувати займатися навчанням і оснащенням сирійських та іракських сил, які воюють проти ІДІЛ. Барак Обама зазначив, що США працюють разом з друзями і союзниками, і що міжнародне співтовариство вживає заходів, щоб покласти край війні в Сирії.

За лідируючої ролі США міжнародне співтовариство приступило до встановлення процесу і графіка – укладення перемир'я і політичного врегулювання громадянської війни в Сирії. "Це дозволить сирійському народу і кожній країні, в тому числі нашим союзникам, а також таким країнам, як Росія, зосередитися на спільній меті – знищення ІДІЛ, угруповання, яке загрожує нам усім", - сказав Барак Обама.

Глава Білого дому віддав розпорядження Держдепартаменту і Міністерства національної безпеки США переглянути програму безвізового в'їзду, за якою жінка, що стріляла в Каліфорнії, прибула до США. Він закликав Конгрес прийняти заходи, які зроблять неможливим придбання зброї тими, хто фігурує у "чорних списках" аеропортів США. Барак Обама знову заявив, що потрібно зробити більш складним придбання бойової зброї.

За словами президента США, це ті кроки, які можна зробити разом для того, щоб протидіяти терористичним загрозам.

Барак Обама підкреслив, що не можна знову втягнутися в довгу і виснажливу війну в Іраку та Сирії. За його словами, ІДІЛ саме цього і хотів би від американців. Президент США також зазначив, що не можна дозволити цій війні стати боротьбою між Америкою і ісламом, чого домагаються терористи.

Президент закликав мусульманських лідерів працювати разом з США, щоб відкинути ідеологію ненависті, яку просувають "Аль-Кайда" і ІДІЛ. Він також сказав, що американці всіх віросповідань повинні відхилити посил, що до американських мусульманам слід ставитися по-іншому. За його словами, це грає на руку ІДІЛ.

"Ми зробили правильний історичний вибір, - заявив американський лідер. - Давайте не будемо забувати, що свобода сильніша ніж страх".