Турецький суд заступився за футбольного арбітра, відстороненого через сексуальну орієнтацію
19:18, 29 грудня 2015Світ
261 0
Суд Стамбула зобов'язав Федерацію футболу Туреччини виплатити компенсацію арбітру Халілю Ібрахіму Дінчдагу, який був відсторонений від виконання своїх обов'язків після визнання того, що він гей.
Халілю Ібрахіму Дінчдагу повинні виплатити компенсацію за відсторонення / youtube.com
Як передає "Лента.ру", футбольна федерація заплатить рефері 23 тисячі турецьких лір (7,2 тисячі євро).
При цьому сам потерпілий вимагав компенсацію в розмірі 110 тисяч лір (35 тисяч євро).
Читайте такожПарламент Греції легалізував одностатеві союзи
У 2009 році Дінчдаг був дискваліфікований після того, як зізнався в ефірі одного з телеканалів у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації.
ФФТ пояснила рішення про відсторонення арбітра тим, що він був звільнений від військового обов'язку у зв'язку з гомосексуальністю. З цього футбольні чиновники зробили висновок, що фізична готовність Дінчдага може бути недостатньою для роботи арбітром, однак той оскаржив рішення в суді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter