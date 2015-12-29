Турецький суд заступився за футбольного арбітра, відстороненого через сексуальну орієнтацію

Як передає "Лента.ру", футбольна федерація заплатить рефері 23 тисячі турецьких лір (7,2 тисячі євро).

При цьому сам потерпілий вимагав компенсацію в розмірі 110 тисяч лір (35 тисяч євро).

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У 2009 році Дінчдаг був дискваліфікований після того, як зізнався в ефірі одного з телеканалів у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації.

ФФТ пояснила рішення про відсторонення арбітра тим, що він був звільнений від військового обов'язку у зв'язку з гомосексуальністю. З цього футбольні чиновники зробили висновок, що фізична готовність Дінчдага може бути недостатньою для роботи арбітром, однак той оскаржив рішення в суді.

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