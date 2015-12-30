Авіаудари Росії у Сирії забрали життя понад 2,3 тисячі людей - правозахисники
16:25, 30 грудня 2015Світ
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Внаслідок трьох місяців російських авіаударів у Сирії загинули 2 371 людей, заявляє сирійське бюро спостереження за правами людини, що працює у Великій Британії.
REUTERS
За даними правозахисників, третина жертв – цивільні, зокрема 180 дітей, повідомляє Радіо Свобода.
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Раніше правозахисна організація Amnesty International повідомила, що від авіаударів Росії в Сирії загинуло не менше 200 мирних жителів.
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