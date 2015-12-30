Авіаудари Росії у Сирії забрали життя понад 2,3 тисячі людей - правозахисники

Внаслідок трьох місяців російських авіаударів у Сирії загинули 2 371 людей, заявляє сирійське бюро спостереження за правами людини, що працює у Великій Британії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter