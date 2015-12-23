Amnesty: від авіаударів Росії в Сирії загинуло не менше 200 мирних жителів

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International, повідомляє Бі-бі-сі. Звіт, інформація для якого збиралася дистанційно, базується на інтерв'ю з 16 очевидцями і лікарями, а також правозахисними групами.

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Amnesty International проаналізувала 25 авіаударів російських ВПС у п'яти різних районах у період з 30 вересня по 29 листопада - в Хомсі, Хамі, Ідлібі, Латакії і Алеппо.

У звіті Amnesty International виділяє 6 авіаударів, які привели до десятків мирних жертв, хоча ніяких очевидних військових цілей поблизу не було.

Зокрема, авіаудари припали на житлові будинки, лікарні, ринок і мечеть. Так, 29 листопада 49 мирних жителів загинули і ще більше постраждали, коли 3 снаряди впали на ринок у місті Аріха в провінції Ідліб.

Виявлені дані вказують на те, що Росія вчинила серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вважають в Amnesty.

В організації також звинувачують Росію у використанні некерованих авіабомб в густонаселених районах і касетних боєприпасів, які за своєю природою призводять до невибіркових руйнувань.

Російська влада поки не коментували звинувачення, представлені у звіті правозахисників.

Кремль наполягає, що завдає авіаударів по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава" та інших бойовиків-джихадистів.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала наносити авіаудари в Сирії 30 вересня, заявивши, що діє на прохання президента країни Башара Асада. Західні країни неодноразово звинувачували Росію в тому, що Москва завдає авіаударів не по позиціях "Ісламської держави", а по групах помірної опозиції Асаду, які підтримує Захід.