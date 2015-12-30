В Єлисейському палаці анонсували наступну зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки"

Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за підcумками телефонної розмови лідерів країн "Нормандської четвірки".

Президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін знову підтвердили свою прихильність дотриманню режиму припинення вогню на сході України. Лідери "нормандської четвірки" висловили необхідність "невідкладно координувати відведення важкого озброєння".

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"Вони дійшли згоди, що ще одна зустріч міністрів закордонних справ "нормандської групи" має на початку лютого підбити підсумки щодо впровадження Мінського пакета", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі глави Української держави за підсумками телефонної розмови лідерів "нормадскої четвірки" зауважили, що наступна зустріч глав МЗС країн «нормандської четвірки» відбудеться наприкінці січня 2016 року.