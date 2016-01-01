У Франції Новий рік зустріли без салютів

Новорічні святкування відбулися цього разу в умовах безпрецедентних заходів безпеки через збереження в країні підвищеної терористичної загрози, передає ТАСС.

У таких умовах влада столиці прийняла рішення значно урізати святкову програму, скоротивши тривалість народних гулянь і відмовившись від салюту.

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Зазначається, що загалом у новорічну ніч порядок на вулицях французьких міст забезпечували понад 100 тис. співробітників поліції і жандармерії, а також військовослужбовці, мобілізовані в рамках антитерористичного плану "Сантінель".

Крім цього, залучено додаткові сили пожежно-рятувальної служби. Понад 39 тис. професійних рятувальників і добровольців, а також працівників швидкої допомоги несуть у цю ніч посилене чергування.