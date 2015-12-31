Понад 100 тисяч поліцейських забезпечуватимуть безпеку у Франції в Новий рік
19:25, 31 грудня 2015Світ
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Крім цього, за словами міністра, планується задіяти 39,5 тис. добровільних та професійних пожежників.
REUTERS
Понад 100 тис. співробітників поліції і жандармів забезпечуватимуть безпеку у Франції в ніч на 1 січня.
Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Le Figaro, яка цитує заяву глави МВС Франції Бернара Казньова.
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Крім цього, за словами міністра, планується задіяти 39,5 тис. добровільних та професійних пожежників.
Раніше стало відомо, що в столицях Франції та Бельгії через загрозу терактів скасували салюти і скоротили новорічну програму.
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