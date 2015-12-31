Понад 100 тисяч поліцейських забезпечуватимуть безпеку у Франції в Новий рік

Понад 100 тис. співробітників поліції і жандармів забезпечуватимуть безпеку у Франції в ніч на 1 січня.

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Le Figaro, яка цитує заяву глави МВС Франції Бернара Казньова.

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Крім цього, за словами міністра, планується задіяти 39,5 тис. добровільних та професійних пожежників.

Раніше стало відомо, що в столицях Франції та Бельгії через загрозу терактів скасували салюти і скоротили новорічну програму.