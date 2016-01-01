У США вирішили відкласти введення нових санкцій проти Ірану

За словами чиновників, адміністрація президента Барака Обами досі є прихильном боротьби з ракетною програмою Ірану, і санкції, що розробляються Казначейством США, залишаються на порядку денному, передає Lenta.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Вони також сказали, що введення таких заходів було б законним на підставі положень ядерної угоди, досягнутої між світовими державами та Іраном у липні 2015 року.

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При цьому критики запланованих санкцій вже заявили, що заходи не є адекватною відповіддю США на подальший розвиток іранської ракетної програми.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Рухані наказав міністру оборони розширити ракетну програму у відповідь на погрози США ввести санкції після того, як Тегеран провів у жовтні 2015 року випробування балістичних ракет.

УНІАН повідомляв, що під обмеження Міністерства фінансів США можуть підпасти близько десятка компаній і фізичних осіб з Ірану, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратів. Відомство зберегло за собою право вводити санкції щодо іранських організацій, які підозрюються у допомозі в розробці ракет, а також у підтримці міжнародного тероризму і порушеннях прав людини.