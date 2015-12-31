Іран розширить ракетну програму через можливі нові санкції США

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Оскільки уряд США очевидно, як і раніше проводить ворожу політику і незаконне втручання... збройні сили повинні швидко і значно збільшити свій ракетний потенціал», - йдеться в листі, який Рухані направив міністру оборони Ірану Хоссейну Дегхану і яке опублікувало державне інформаційне агентство ІРНА.

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Адміністрація президента США Барака Обами готує нові санкції проти міжнародних компаній і приватних осіб, що мають відношення до іранської програми балістичних ракет, повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією.

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За інформацією The Wall Street Journal, під обмеження Міністерства фінансів США можуть потрапити близько десятка компаній і фізичних осіб з Ірану, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратів. Джерела видання зазначили, що відомство зберегло за собою право вводити санкції щодо іранських організацій, які підозрюються у допомозі в розробці ракет, а також у підтримці міжнародного тероризму і порушеннях прав людини. На думку співрозмовників видання, ця діяльність розглядається окремо від угоди щодо іранської ядерної програми.

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Іранські військові в кінці грудня провели в Ормузькій протоці навчання, під час яких запущені ракети пролетіли в 1,4 км від американського судна. Пентагон назвав ці дії провокаційними.