ЗМІ: Ердоган 31 березня відвідає США

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відвідає США 31 березня для участі в саміті з ядерної безпеки, повідомляє ТАСС.

Четвертий і останній міжнародний саміт з ядерної безпеки, який пройде з 31 березня по 1 квітня 2016 року у Вашингтоні.

Перший подібний саміт проводився у 2010 році у Вашингтоні, наступні - в 2012 році в Сеулі і в 2014 році в Гаазі.

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Як зазначав Білий дім, на майбутньому форумі мова піде про кроки, які можна зробити спільно, щоб звести до мінімуму використання високозбагаченого урану, забезпечити безпеку уразливих матеріалів, дати відсіч ядерної контрабанді, а також стримувати, виявляти і зривати спроби ядерного тероризму.