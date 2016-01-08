У німецьких книгарнях вперше за 70 років знову можна купити Mein Kampf

16:48, 08 січня 2016
Світ
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Від сьогодні у книгарнях в Німеччині можна знову купити Mein Kampf Адольфа  Гітлера.

Книжный магазин, книги / shopuuu.ru

Як передає Польське радіо, наукову версію сумнозвісної книги перевидав Інститут новітньої історії (Institut für Zeitgeschichte – IfZ) в Мюнхені. Освітяни планують використовувати публікацію на уроках та лекціях з історії.

Читайте такожУ Німеччині вперше з часів Другої світової перевидадуть Mein Kampf Гітлера"Написана Гітлером під час відбування покарання у в’язниці книга видана вперше після завершення Другої світової війни. Її ранню публікацію блокувала влада в Баварії, яка володіла наданими їй США авторськими правами на цей твір. Наприкінці минулого року ці права завершили свою дію. Аби випередити появу на ринку публікації без наукового коментаря, історики з IfZ підготували критичну версію книги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що директор Інституту новітньої історії Андреас Віршінґ пояснив появу видання Mein Kampf науковою необхідністю. На його думку, книга Гітлера є одним із найважливіших джерел історії націонал-соціалізму. Критичне видання Mein Kampf має також, за його словами, "політично-моральну функцію", адже запобігає виникненню ситуації, коли на ринку після завершення дії авторських прав може з’явитися видання без відповідного коментаря.

Публікація складається з двох томів і налічує близько 2 тис. сторінок. Крім оригінального тексту, вона містить численні коментарі та примітки, котрі пояснюють історичний контекст та демаскують маніпуляції, до яких вдавався Адольф Гітлер.

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