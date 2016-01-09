У США заарештовано підозрюваного у спробі викрасти собаку Обами
06:28, 09 січня 2016Світ
353 0
У столиці США Вашингтоні заарештовано чоловіка, якого підозрюють у спробі викрасти одну з собак президента Обами.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-Сі.
Агенти Секретної служби, яка займається охороною президента, отримали інформацію, що житель штату Північна Дакота Скотт Стокерт направляється в Вашингтон, щоб викрасти одну з двох собак (Бо чи Санні), що належать родині Обами.
У машині підозрюваного було виявлено вогнепальну зброю та мачете.
Читайте такожОбама заплакав, анонсуючи посилення контролю за продажем зброї в США
Стокерту було пред'явлено звинувачення в порушенні місцевих законів про зброю.
Після арешту, як повідомили представники Секретної служби, підозрюваний зробив кілька дивних заяв: зокрема, сказав, що має намір балотуватися на пост президента США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter