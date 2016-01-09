У США заарештовано підозрюваного у спробі викрасти собаку Обами

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-Сі.

Агенти Секретної служби, яка займається охороною президента, отримали інформацію, що житель штату Північна Дакота Скотт Стокерт направляється в Вашингтон, щоб викрасти одну з двох собак (Бо чи Санні), що належать родині Обами.

У машині підозрюваного було виявлено вогнепальну зброю та мачете.

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Стокерту було пред'явлено звинувачення в порушенні місцевих законів про зброю.

Після арешту, як повідомили представники Секретної служби, підозрюваний зробив кілька дивних заяв: зокрема, сказав, що має намір балотуватися на пост президента США.