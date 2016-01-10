НАТО визнало афганську армію небоєздатною - ЗМІ

Військове керівництво сил НАТО в Афганістані вважає небоєздатною більшу частину національної армії країни, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані видання Der Spiegel.

"Афганська національна армія практично нездатна вести бойові операції. До такого висновку дійшло керівництво сил НАТО в Афганістані, підбиваючи підсумки 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із 101 піхотного підрозділу афганських збройних сил по всій країні лише один визнано повністю боєздатним. Ще 38 підрозділів мають "значні проблеми". Десять батальйонів чисельністю по 600 солдатів взагалі не готові до бойових дій.

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Згідно з доповіддю командувача місією НАТО в Афганістані генерала армії США Джона Кемпбелла, особливо важка ситуація склалася в конфліктних регіонах на півдні країни, де терористичний рух "Талібан" захоплює великі території. З 17 афганських батальйонів в провінціях Кандагар та Забуль 12 насилу можуть чинити опір бойовикам. При цьому щоденні втрати афганської армії в 2015 році становили 42 особи.

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"Загальна кількість загиблих протягом минулого року афганських військовослужбовців перевищила 8 000 осіб, що на 42 відсотки вище, ніж роком раніше. Враховуючи велику кількість дезертирів та перебіжчиків на бік талібів, збройні сили Афганістану втрачають щороку третину своїх солдатів", - зазначає видання.