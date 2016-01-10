Ісламісти стратили 80 осіб в районі іракського міста Мосул
14:39, 10 січня 2016Світ
350 0
Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" стратили 80 осіб в іракській провінції Найнава, недалеко від міста Мосул.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на іранський телеканал Alsumaria.
Страту провели в суботу, 9 січня. Серед розстріляних були також поліцейські та військові. Всі вони були звинувачені у співпраці з владою Іраку і в шпигунстві.
Читайте такожІсламісти стратили понад 800 жінок з часу захоплення іракського МосулаРаніше повідомлялося, що в афганській провінції Нангархарна неподалік від кордону з Пакистаном американський безпілотник знищив щонайменше 17 терористів "Ісламської держави". Атака була здійснена як раз, коли ісламісти готувалися обезголовити сімох членів руху "Талібан".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter