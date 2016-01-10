Ісламісти стратили 80 осіб в районі іракського міста Мосул

Про це повідомляє РБК з посиланням на іранський телеканал Alsumaria.

Страту провели в суботу, 9 січня. Серед розстріляних були також поліцейські та військові. Всі вони були звинувачені у співпраці з владою Іраку і в шпигунстві.

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