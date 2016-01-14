Сім'ї жертв катастрофи літака MH17 вимагають надати радіолокаційні дані

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.

Зокрема, родичі жертв написали листа прем'єр-міністру Нідерландів Марка Рютте, в якому вони висловили протест, що дані первинного радіолокатора не надані слідчим ні українською, ні російською стороною.

"Ми не можемо прийняти того, що люди відмовилися надати важливу інформацію", - повідомляється в листі.

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Родичі закликали Рютте "натиснути" на ООН або Міжнародну організацію цивільної авіації з вимогою передати ці дані слідчим.

Сім'ї сподіваються, що це може допомогти визначити, хто випустив ракету у літак.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа "сталася через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили з зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

За словами голови Радбезу Нідерландів, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.

Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.

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Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.