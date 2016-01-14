ЗМІ: Путін міг знати про приховування позитивних допінг-проб російських легкоатлетів

Про це йдеться у другій частині доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), зміст якої стало відомо Аssociated Press від неназваного джерела. Документ повинен бути офіційно представлений у четвер, 14 січня, передає РБК.

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За словами співрозмовника агентства, автор доповіді Дік Паунд стверджує, що екс-президента Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламина Діака і Володимира Путіна пов'язували дружні стосунки. Як пише AP, юрист IAAF Хав Робертс особисто передав відомості Діаку про дев'ять випадків вживання допінгу російськими спортсменами, запитавши, які дії той планує зробити.

У доповіді WADA не вказується, коли відбулася зустріч Робертса і Діака. Згідно з документом, екс-президент IAAF сказав юристу, що «він знаходиться у важкій ситуації, яку може вирішити лише президент Росії Володимир Путін, з яким його пов'язує дружба».

У підсумку, ніхто з дев'яти підозрюваних спортсменів не взяв участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві, який пройшов у серпні 2013 року, однак атлетична федерація не розслідувала їх порушення.

Як пише Associated Press, увага авторів доповіді також привернула ситуація з телевізійними правами Росії на показ ЧС-2013. Наголошується, що їх вартість несподівано зросла з $6 млн до $25 млн. Умови контракту обговорювалися в 2012 році в Москві на зустрічі на той момент президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, неназваного консультанта з російського ТБ, а також консультантів IAAF Папи Масати Диака (син Ламина Діака) і Хабіба Кіссе. На переговорах було вирішено, що суму в $25 млн виплатить великий російський банк. Паунд звернувся до IAAF з проханням перевірити цю угоду.

Напередодні AP оприлюднила зміст внутрішнього листування IAAF за шість років. Як пише агентство, вони свідчать про те, що російські чиновники регулярно обговорювали з представниками асоціації підозрілі проби легкоатлетів. У документах містяться плани по знищенню доказів порушення допінгових правил.

У листопаді минулого року Ламін Діак був заарештований у Франції за підозрою в отриманні хабара від ВФЛА за приховування допінгових порушень російських спортсменів. За версією слідства, спортивні функціонери прийняли від атлетів щонайменше €200 тис. Фігурантом розслідування також є Хабіб Кіссе.

7 січня комісія з етики IAAF довічно відсторонила від спорту Валентина Балахничева .Його підозрюють у причетності до шантажу російської легкоатлетки Лілії Шобухової на суму €450 тис., а також приховування позитивних допінг-тестів у спортсменів збірної Росії.

Перша частина доповіді комісії WADA була опублікована 9 листопада. Агентство звинуватило Мінспорту і ФСБ у втручанні в роботу акредитованої антидопінгової лабораторії, яка знаходиться в Москві. За даними WADA, в кінці 2014 року голова Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков особисто розпорядився знищити 1417 допінг-проб перед перевіркою.