У Литві заборонили радянську символіку

Сейм Литви у вівторок вніс доповнення до закону про збори, згідно з якими забороняється використовувати нацистську і радянську символіку.

«У доповненнях закону зафіксовано, що на зборах в Литві заборонено використовувати нацистську і комуністичну символіку, яка може сприйматися як пропаганда нацистських і комуністичних окупаційних режимів», - повідомили в прес-службі парламенту.

На зборах, як іде мова у прийнятому документі, «заборонена демонстрація прапорів і гербів, знаків і уніформ нацистської Німеччини, СРСР, Литовської РСР, а також прапорів, прапорів, гербів, знаків, уніформ, складовими частинами яких є прапори, герби нацистської Німеччини, СРСР і Литовської РСР».

Крім того, заборонено демонстрацію зображень керівників націонал-соціалістів Німеччини і КПРС СРСР, символів і уніформ нацистських і комуністичних організацій.

Газета.ру